İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United'da forma giyen ve sözleşmesi önümüzdeki sene sona erecek olan Chicharito, Galatasaray'ın transfer gündemindeki en önemli isim konumunda bulunuyordu. Daha önce yaptığı açıklamada bu yaz takımdan ayrılabileceğini söyleyen 31 yaşındaki golcüden geleceğiyle ilgili çok çarpıcı bir açıklama daha geldi.

Meksikalı santrfor, ESPN'den David Faitelson'un kendisini gelecek sezon Chivas'ta forma giymeye davet eden paylaşımına "Davetin için teşekkür ederim. Chivas'ı hep seveceğim ama şu anda Meksika'ya dönmek gibi bir planım yok. Bunun da nedeni futbola ya da Chivas'a karşı olan sevgi ve tutkumun azalmış olması değil, yalnızca basit bir karar." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler