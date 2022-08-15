Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerinin ardından santrfora da takviye yapmayı planlayan Galatasaray 'ın gündemindeki Andrea Belotti'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği yıldız golcü Andrea Belotti'nin geleceği için belirleyici haftaya girildi. Serie A ekibi Roma'yı daha fazla beklemek istemeyen İtalyan yıldız bu hafta kararını vermeyi planlıyor.

Mourinho ile görüştü

Galatasaray ve Nice'in ilgilerinin yanı sıra Roma'yı bir adım önde tutan Belotti, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdi. Belotti, Roma'ya sıcak bakıyor ancak İtalyan ekibinin transferi gerçekleştirebilmesi için Shomurodov veya Felix'i satması gerekiyor. Bu sebeple daha fazla beklemek istemeyen Belotti kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirebilir.

Erden Timur, İtalya'ya gidiyor

Galatasaray'ın Belotti için ciddi adımlar atmak istediği aktarılırken, Mertens ve Lucas Torreira transferinde önemli rol oynayan Erden Timur'un yıldız golcüyü ikna etmek için İtalya'ya gitmeye hazırlandığı belirtildi.

Galatasaray'ın teklifi

İddialara göre Galatasaray, Belotti'ye yıllık 6 milyon Euro ve imza parası içeren 4 yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazır.

Okan Buruk'un açıklamaları

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Giresunspor ile oynadıkları maçın ardından dile getirdiği, "Hedefimiz Belotti, ancak İtalya'da kalmak istediği için onu İstanbul'a getirmek kolay değil." açıklamalarına atıfta bulunan haberde golcü futbolcunun Sarı-Kırmızılı ekibe transferinin kolay olmayacağı da belirtildi.

Torino'ya veda etti

2015 yılından bu yana İtalya'da Torino forması giyen 28 yaşındaki golcü sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Belotti, Geçtiğimiz sezon 23 maçta, 8 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.



