Ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de West Ham United forması giyen Andy Carroll'dı.

Sözleşmesi 2019 yazında sona erecek olan İngiliz golcü, geleceğine yönelik flaş bir açıklamada bulundu. West Ham'da kalmak istediğini söyleyen 30 yaşındaki santrfor şu ifadeleri kullandı:

"Elbette takımda kalmak istiyorum ancak şu an sadece futbola odaklanmış durumdayım. Kulüpten yeni bir kontrat talep etsem de her gün bunu düşünerek yaşayamam. Bana düşen, yalnızca şans bulduğum zaman futbolumu oynamak."

Bu sezon Premier Lig ve FA Kupası'nda toplam 9 maça çıkan Carroll, rakip fileleri yalnızca 1 kez sarsabildi.