Galatasaray'ın gündemindeki Andreas Samaris'ten transfer açıklaması!
Benfica'da forma giyen Yunan futbolcu Andreas Samaris, bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Vatandaşı Kostas Mitroglou'nun aracılığıyla Cim Bom'a geleceği öne sürülen 29 yaşındaki ön libero, geleceğiyle ilgili ilk kez konuştu.
Benfica'da forma giyen Yunan futbolcu Andreas Samaris'in adı, bir süredir Galatasaray'la birlikte anılıyordu. Oyuncunun ülkesinde çıkan haberlerde sözleşmesi bu yaz sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcunun Kostas Mitroglou'nun da aracılığıyla Sarı Kırmızılı ekibe transfer olacağı öne sürülmüştü.
Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Eintracht Frankfurt'u 4-2 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başarılı ön libero, geleceğiyle ilgili olarak ilk kez konuştu. Portekiz'de yayın yapan Sport TV'nin sorularını yanıtlayan Samaris, "Şu an için yeni bir gelişme yok. İsteğim, Benfica'da kalmak yönünde. Ancak neler olacağını görüşmeler başladığında göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler