Benfica'da forma giyen Yunan futbolcu Andreas Samaris'in adı, bir süredir Galatasaray'la birlikte anılıyordu. Oyuncunun ülkesinde çıkan haberlerde sözleşmesi bu yaz sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcunun Kostas Mitroglou'nun da aracılığıyla Sarı Kırmızılı ekibe transfer olacağı öne sürülmüştü.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Eintracht Frankfurt'u 4-2 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başarılı ön libero, geleceğiyle ilgili olarak ilk kez konuştu. Portekiz'de yayın yapan Sport TV'nin sorularını yanıtlayan Samaris, "Şu an için yeni bir gelişme yok. İsteğim, Benfica'da kalmak yönünde. Ancak neler olacağını görüşmeler başladığında göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler