Sezona Icardi, Torreira, Mertens ve Seferovic gibi yıldızları transfer ederek giren Galatasaray , devre arası ve gelecek sezonun da transfer planlamalarını yapıyor.

Sezona Okan Buruk yönetiminde giren sarı - kırmızılılar takıma takviye yapmaya devam edecek. Galatasaray ile adı anılan son isim, özellikle de Okan Buruk'un istediği Nicolas Raskin oldu.





Sezon başında ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Belçikalı oyuncu Nicolas Raskin ile ilgilendiği iddia edilmişti. Sezon sonunda Standard Liege ile sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncu, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

"GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR"

La Tribune'e konuşan başarılı oyuncu, Standard Liege ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi. Raskin, "Görüşmeler iyi ilerliyor. Bana karşı her zaman yapıcı oldular. Kulüp ne istediğimi biliyor.

Ben de anlaşmak için elimden geleni yapıyorum. Standard'dan ayrılmak beni üzer" ifadelerini kullandı.





Orta sahada görev yapan Raskin, futbola Standard Liege'in altyapısında başladı. 2015 yılında Anderlecht altyapısına geçen başarılı oyuncu, 2017'de bu kez Gent U21 takımının yolunu tuttu.

Burada iyi bir performans gösteren Raskin, 2019 yılında 200 bin Euro karşılığında Standard Liege'e transfer oldu. 2019 yılında A Takım'a yükselen Raskin, bu sezon ligde oynadığı 15 maçta bir gol atarken dört kez de asist yaptı.