Mauro İcardi’yi bitirme aşamasına getiren Galatasaray , transfer piyasasında gözünü yerli yıldızlara çevirdi. Okan Buruk’un talebiyle kadrodaki Türk oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar’ın listesinde ön plana çıkan 3 isim var. Bunların başında Cengiz Ünder geliyor. Milli oyuncunun Marsilya’dan ayrılması bekleniyor. Cengiz’in önceliği Avrupa’da kalmak olsa da şu ana kadar kulübünü ve kendisini tatmin eden bir teklif alamadı. Yönetim, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

Halil forma bulamıyor

Listedeki diğer oyuncu ise son iki sezonu kiralık olarak Galatasaray’da geçiren Halil Dervişoğlu... 22 yaşındaki oyuncu, Brentford’da formayı kapmak için elinden geleni yapıyor. Ancak şu ana kadar sadece ligin ilk haftasındaki Leicester mücadelesinde 7 dakika süre alabildi. Halil, ikinci haftada Manchester United maçında kadroya giremedi, 3. haftada ise Fulham mücadelesinde yedek bekledi. Brentford, hücum hattına bir takviye daha yaparsa genç yıldızı gönderebilir. Galatasaray’ın hem İngiliz ekibiyle hem de oyuncu cephesiyle iletişim halinde olduğu kaydedildi.

Sonuna kadar Kaan

..Ve bitmeyen Kaan Ayhan aşkı... Milli savunmacı hemen her sezon 4 büyüklerin gündemine gelse de şu ana kadar hiçbir takım Kaan Ayhan’a forma giydirmeyi başaramadı. Sassuolo Yönetimi’nin 6 milyon Euro’dan kapıyı açması ve indirime yanaşmaması, bu transferi zorlaştırıyor. Sarı-Kırmızılılar her şeye rağmen transfer döneminin son anına kadar 27 yaşındaki futbolcu için girişimlerini sürdürecek.

Metin Karabaş