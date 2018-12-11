Schalke, Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova’ya yenilmesinin ardından gruptan çıkmayı garantilemiş ve bunun için Lokomotiv Moskova’ya sosyal medyadan teşekkür mesajı yollamıştı. Rus kulübü de, “Siz de 11 Aralık’ta ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz” yazarak, bugünkü maçı işaret etmiş, Almanlar göz kırpma ve el sıkışma sembolleriyle bu mesajı yanıtlamıştı. Gruptan çıkmayı garantileyen Schalke, bugün evinde Moskova’ya yenilirse, Galatasaray’ın Avrupa’da yola devam etmesi adına Porto’yu mutlaka mağlup etmesi gerekecek. Dolayısıyla Sarı- Kırmızılılar’ın bir gözü de bu maçın üzerinde olacak.

İşte Moskova ve Schalke arasındaki olay yaratan tweetler