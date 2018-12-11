Galatasaray'ın gözü 'tweet' kardeşliğinde!

Galatasaray’ı yendiği için Moskova’ya teşekkür eden Schalke ile “Siz de 11 Aralık’ta ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz'' diyen Moskova, gruptaki diğer maçta karşılaşıyor. Aslan’ın gözü bu kapışmada olacak.

11 Aralık 2018, Salı 06:02
- A +
Galatasaray'ın gözü 'tweet' kardeşliğinde!

Schalke, Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova’ya yenilmesinin ardından gruptan çıkmayı garantilemiş ve bunun için Lokomotiv Moskova’ya sosyal medyadan teşekkür mesajı yollamıştı. Rus kulübü de, “Siz de 11 Aralık’ta ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz” yazarak, bugünkü maçı işaret etmiş, Almanlar göz kırpma ve el sıkışma sembolleriyle bu mesajı yanıtlamıştı. Gruptan çıkmayı garantileyen Schalke, bugün evinde Moskova’ya yenilirse, Galatasaray’ın Avrupa’da yola devam etmesi adına Porto’yu mutlaka mağlup etmesi gerekecek. Dolayısıyla Sarı- Kırmızılılar’ın bir gözü de bu maçın üzerinde olacak.

İşte Moskova ve Schalke arasındaki olay yaratan tweetler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.