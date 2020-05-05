Galatasaray son dakika transfer haberi... Coronavirüs süreci sebebiyle tüm kulüpler ekonomik anlamda sıkıntıya girerken, Galatasaray, maaş bütçesini kısmayı ve takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmayı planlıyor.

Daha çok sezon sonu bonservisi elinde olacak isimler üzerinde çalışma yürüten sarı-kırmızılılar, sol bekte sözleşmesi devam eden ve nispeten uygun bir maliyeti olan Saracchi’ye yerli alternatif arıyor.

Ömer Bayram’ı sol açık ve orta saha rotasyonunda düşünen teknik direktör Fatih Terim, kiralıktan dönecek Emre Taşdemir’den daha çok katkı verecek bir ismin peşinde.

Galatasaray bu sezon bonservis bedeli ödeme konusunda hassas davranırken sol bek adayları konusunda öne çıkan isimler Göztepeli Berkan Emir ile Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım. İki oyuncunun da sözleşmesi sezon sonu bitecek.

Fenerbahçe, bu sezon ağır bir sakatlı geçiren ve uzun süre takımdan ayrı kalan Kaldırım ile yeni sözleşme için henüz görüşmelere başlamadı. Öncelikle olarak bu oyuncuların tercihleri beklenecek.

Galatasaray’ın ücretsiz alamayacağı ancak teknik heyet tarafından beğenilen başka yerli sol bekler de var. Bunlardan biri Milli Takım’ın da sol çizgisini koruyan Umut Meraş. Ancak Umut’un transferi şu anki aşamada çok kolay gözükmüyor. (Ajansspor)







