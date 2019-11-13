Sezon sonunda Selçuk İnan’ın ayrılacak olması nedeniyle orta sahada Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı dışında yerli oyuncusu kalmayacak olan Aslan, Yiğidolar’ın başarısında önemli pay sahibi olan Emre ve Mert Hakan’ın performanslarını incelemeye başladı.

Sol açık da oynayabilen 25 yaşındaki Emre Kılınç, 10 maçta 3 gol attı, 5 asist yaptı. On numarada görev yapan Mert Hakan ise 12 maçta 4 gol kaydetti.

Sözleşmeleri 30 Haziran 2020’de bitecek iki isim, ocak ayından itibaren istedikleri kulüple görüşme yapabilecek.

Kaynak: Hürriyet