Galatasaray'ın gözü Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ta!

Yerli futbolcu sayısını artırmak isteyen Galatasaray, ligin sürpriz lideri Demir Grup Sivas’ın iki yıldızı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ı takibe aldı.

13 Kasım 2019, Çarşamba 09:23
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Galatasaray'ın gözü Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ta!

Sezon sonunda Selçuk İnan’ın ayrılacak olması nedeniyle orta sahada Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı dışında yerli oyuncusu kalmayacak olan Aslan, Yiğidolar’ın başarısında önemli pay sahibi olan Emre ve Mert Hakan’ın performanslarını incelemeye başladı.

Sol açık da oynayabilen 25 yaşındaki Emre Kılınç, 10 maçta 3 gol attı, 5 asist yaptı. On numarada görev yapan Mert Hakan ise 12 maçta 4 gol kaydetti.

Sözleşmeleri 30 Haziran 2020’de bitecek iki isim, ocak ayından itibaren istedikleri kulüple görüşme yapabilecek.

Kaynak: Hürriyet

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