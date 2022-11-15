21 Kasım'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Katar ev sahipliğindeki turnuva, ilk kez yaz yerine sonbahar ve kış başlangıcında oynanacak.

Dolayısıyla 18 Aralık'a kadar devam edecek olan organizasyon için liglere ara verildi. Her ne kadar bu süreçte lig maçları oynanmayacak olsa da özellikle Galatasaray , Süper Lig'den turnuvaya en fazla oyuncu gönderen kulüp olarak kupayı en dikkatle takip edecek cepheler arasında yer alıyor.

Sarı-Kırmızılı kulüpte, özellikle 24 yaşındaki stoper Victor Nelsson'un Danimarka formasıyla sergileyeceği performans, tam da Avrupa kulüpleri tarafından takip edildiği şu dönemde, değerini büyük oranda katlayabilir.

Avrupa kulüplerinin kıskacındaki Nelsson'un Danimarka formasıyla göstereceği performans, bonservis değerini katlayabilir.

İlgiyi yeniden çekebilir

Aynı şekilde 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın Uruguay formasıyla ortaya koyacağı futbol da Avrupa devlerinin ilgisini yeniden üzerine çekebiir. Vatandaşı Muslera ise son kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olmanın heyecanı içerisinde.









35 yaşındaki Dries Mertens, turnuvanın favorilerinden Belçika'yı sırtlamaya çalışacak. Tecrübeli oyuncunun 1 yıl daha Galatasaray forması giymesi bekleniyor. Benfica'dan kiralanan Seferovic de İsviçre Milli Takımı'nın santrforu olarak Dünya Kupası'nda gol atmaya çalışacak.

Okan Buruk'un tek endişesi

Galatasaray, Milli maçlar nedeniyle lige verilen son arada ve sonrasındaki BAY haftasında, formunu yeniden bulmakta çok zorlanmıştı. O dönemi üst üste puan kayıplarıyla geçen Sarı Kırmızılılar, tam ligde müthiş bir çıkış yakalamışken verilen kupa arası sebebiyle ufak da olsabir endişe taşıyor. Teknik patron Okan Buruk, son aradaki benzer sıkıntıların yaşanmaması adına ekibiyle birlikte önlem arayışına girişti. Takımın, özellikle hazırlık maçlarıyla formunu koruması planlanıyor.









Yusuf Demir'e ilaç oldu

Yabancı kontenjanında yer alması sebebiyle şansbulmakta zorlanan, son sakatlığının ardındandabirtürlü toparlanamayan Aslan'ın genç yeteneği Yusuf Demir'e, Dünya Kupası arası ilaç gibi geldi. Süreci iyi değerlendirmesi için özel bir program verilen 19 yaşındaki futbolcu, hem bu programa bağlı kalacak hem de bireysel antrenörüyle özel olarak çalışacak. Sarı-Kırmızılılar'ın Yusuf'un geri dönüş performansına göre genç oyuncuyu ara transfer döneminde, düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralayabilir.

Emre Taşdemir pes etmeyecek

Sezon başında adı geniş kadroda bile yer almazken, haftalar sonra sol bekte formayı kapan ve sakatlanana kadar da kimseye bırakmayan Emre Taşdemir'in yine pes etmeye niyeti yok. 27 yaşındaki futbolcu, kupa arasında sakatlığını atlatıp yeniden formayı kapmayı hedefliyor. Emre'nin bu pozisyondaki en yakın rakibi ise 19 yaşındaki Kazımcan olacak. Diğer sol bek Van Aanholt ile Ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.









Dönüş tarihi: 25 Kasım

Ligdeki son 3 maçında Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir'i yenerek, lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indiren ve Dünya Kupası arası öncesinde büyük moral bulan Galatasaraylı futbolculara müjdeli haber...Sarı-Kırmızılılar'ın izin planı, 9 günden 12 güne çıkarıldı. Yani takım 22 Kasım yerine, 25Kasım'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak ve Milli oyunculardan yoksun olarak İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.