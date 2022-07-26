Galatasaray 'da transfer operasyonu büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Marcao'yu, Sevilla'ya göndermesinin ardından stoper bölgesindeki o boşluğu doldurmak için de harekete geçmişti. Aslan'ın gündemine sürpriz bir isim girdi: Oscar Mingueza...

Cimbom, Barcelona altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu için düğmeye bastı. İspanyol Gazetesi Sport'un haberine göre; Mingueza'yla ilgilenen tek takım Galatasaray değil. Özellikle ülkesinden Celta Vigo, Real Valladolid, Girona ve Getafe de İspanyol stoper için devrede.

Sarı-Kırmızılılar'ın, ilk etapta İspanya'da kalmak isteyen Mingueza'nın aklını çelebilecek bir teklif sunduğu belirtilirken, transfer için önümüzdeki günlerde daha somut adımların atılıp, durumun netleşebileceği de gelen haberler arasında.

Öte yandan Alman ekibi Hoffenheim ile Yunan temsilcisi AEK'nın da başarılı stoper için nabız yokladığı kaydedildi.



