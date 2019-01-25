Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Yeni transfer Semih Kaya da kadroda yer aldı.

25 Ocak 2019, Cuma 16:06
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Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-Kırmızılılar, Göztepe karşılaşması için bugün saat 16.30’da özel bir uçuşla İzmir’e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Göztepe karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.



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