Rakip kaleye yüklenen ancak pozisyonları sonuçlandırmakta zorluk çeken Galatasaray 90 dakikayı sadece 1 isabetli şutla tamamladı. O şut da karşılaşmanın 78. dakikasında Radamel Falcao’nun ayağından geldi. Aslan’ın kritik maçta bulduğu tek golü ise Lamine Gassama kendi kalesine gönderdi. Bu sezon yalnızca Beşiktaş derbisinde ilk yarıda isabetli şut çekemeyen Cim Bom ikinci kez bu durumu yaşarken, Siyah- Beyazlılar karşısında 90 dakika sonunda rakip kaleye toplamda 2 şut gönderebilmişti.