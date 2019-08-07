Bonservisi elinde olan ve İngiltere Premier Lig ekipleri başta olmak üzere Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Dany Welbeck, tercihini ülkesinden yana kullandı. İngiltere’de kalmaya öncelik verdiği bilinen yıldız futbolcu, Premier Lig ekibi Watford ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son 5 yıldır Arsenal’da forma giyen 29 yaşındaki Welbeck, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldığı geçen sezon 14 maçta görev yaptı ve 5 gol attı.

Arsenal Kulübü ile sözleşmesi sona eren Welbeck, görev aldığı 311 maçta 70 gol atıp 40 asiste imza attı.

5 milyon Euro talep etmişti...

Galatasaray, ise Welbeck'in mali koşulları için zemin yoklarken, yıldız futbolcu, sarı kırmızılılardan uçuk bir ücret talep etmişti. 28 yaşındaki yıldız futbolcu Welbeck, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro maaş isterken, Galatasaray Yönetimi transferden vazgeçmişti.