Sezon başında takımı büyük oranda yenileyen Galatasaray , önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Adı sürekli anılan iki ismin transferi ise gerçekleştirilememişti.





Bu isimlerden biri Midtjylland'den Brezilyalı oyuncus Evander, diğeri ise Norveç'in Bodo - Glimt takımından Ola Solbakken idi.

EVANDER'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Sarı - kırmızılıların uzun süre peşinden koştuğu yıldız oyuncu, Midtjylland forması altında UEFA Avupa Ligi'ne damga vurmuştu.





Başarılı oyuncu UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasını asist kralı olarak tamamlamıştı. Sezon başında Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki oyuncu, ABD Ligi'ne transfer oldu.

Ligde oynadığı 10 maçta dört kez gol sevinci yaşayan Evander, 10 milyon Dolar karşılığında Portland Timbers'a transfer oldu. Evander'in, Ocak ayından sonra yeni takımına katılacağı öğrenildi.

SOLBAKKEN'İN YENİ KULÜBÜ RESMEN BELLİ OLDU

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat ettiği ancak resmiyete kavuşturamadığı diğer isimse, Norveçli Ola Solbakken...

31 Aralık 2022'de sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu yeni yıla Roma forması altında 'Merhaba' diyecek. Solbakken, Roma ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Solbakken yaptığı veda açıklamasında ise, "Birlikte geçen yıllar için Bodo'ya sonsuza kadar minnettar kalacağım. Küçük bir aileydik ve büyük hedeflere ulaşık.





Önümüzdeki sezonlarda bu takmın daha da büyüyeceğine inanıyorum. Artık benim için, yeni bir sayfa, yeni bir macere başlıyor. En iyi kulüple, büyük bir ligde oynayacağım.

Yabancı bir ligde yeni bir yola çıkmak eğlenceli olacak ve belki bir gün Bodo ile tekrar karşılaşacağım, ancak bu kez rakip olarak" ifadelerine yer verdi.

Solbakken, Bodo formasıyla bu sezon 22 maçta dört gol atarken sekiz kez de asist yapma başarısı gösterdi.