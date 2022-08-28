Atletico Madrid, sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray ’ın öncelikli hedeflerinden Sergio Reguilon’un transferini bitiriyor. Renan Lodi’yi Nottingham Forest’a göndermeyi planlayan İspanyol devinin Lodi’nin yerini Tottenham’da üçüncü sol bek konumuna düşen 25 yaşındaki oyuncuyla doldurmayı hedeflediği ve bu transferde son aşamaya geldiği öğrenildi.

Kiralık olarak Atletico Madrid’e katılacak olan Sergio Reguilon’un anlaşmasında herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Real Madrid altyapısında yetişen İspanyol sol bek İngiltere’de geçen iki yılın ardından İspanya’ya geri dönecek. Pazartesi günü yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi duyurusu yapılacağı öğrenildi.







