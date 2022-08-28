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Galatasaray'ın gözdesi Sergio Reguilon, Atletico Madrid yolunda

Galatasaray’ın da peşinde olduğu Tottenham’ın İspanyol sol beki Sergio Reguilon, Atletico Madrid’le anlaşma noktasına geldi.

28 Ağustos 2022, Pazar 21:07 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın gözdesi Sergio Reguilon, Atletico Madrid yolunda

Atletico Madrid, sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray ’ın öncelikli hedeflerinden Sergio Reguilon’un transferini bitiriyor. Renan Lodi’yi Nottingham Forest’a göndermeyi planlayan İspanyol devinin Lodi’nin yerini Tottenham’da üçüncü sol bek konumuna düşen 25 yaşındaki oyuncuyla doldurmayı hedeflediği ve bu transferde son aşamaya geldiği öğrenildi.

Kiralık olarak Atletico Madrid’e katılacak olan Sergio Reguilon’un anlaşmasında herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Real Madrid altyapısında yetişen İspanyol sol bek İngiltere’de geçen iki yılın ardından İspanya’ya geri dönecek. Pazartesi günü yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi duyurusu yapılacağı öğrenildi.


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