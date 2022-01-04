Mbaye Diagne'nin sakatlığı, Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'na gitmesi ve Halil Dervişoğlu'nun skora katkı verememesi sebebiyle santrfor arayışlarını hızlandıran Galatasaray 'ın radarına Hertha Berlin'de formasını kaybeden Krzysztof Piatek takılmıştı. Polonyalı forveti kiralamak isteyen Sarı Kırmızılı ekibe kötü haber geldi.

Sky Sports, Andriy Shevchenko yönetimindeki Genoa'nın Hertha Berlin ile satın alma opsiyonlu kiralama için anlaşma sağladığını duyurdu. Haberde; İtalyan ekibinin 26 yaşındaki forveti 17 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralayacağı aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Piatek, profesyonel kariyerinde çıktığı 273 maçta 99 gol, 21 asistle skora katkı sağladı.

İlk Avrupa deneyimini Genoa'da yaşayan ve Temmuz 2018'de Cracovia'dan 4.5 milyon Euro bedelle İtalyan temsilcisine imza atan Piatek, burada çıktığı 21 maçta 19 gol atmış ve 35 milyon Euro bonservisle Milan'a transfer olmuştu.

Milan'da 41 maça çıkan ve 16 gol, 2 asistle oynayan yıldız oyuncu, Ocak 2020'de 24 milyon Euro bonservis bedeliyle Hertha Berlin'in yolunu tuttu.





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