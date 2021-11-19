Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor 'da sürpriz İsmail Çokçalış gelişmesi... Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ön çapraz bağları kopan ve 6 ay sahalardan uzak kalmasının ardından sahaya inen İsmail, yönetim kurulu kararı gereği çalışmalarını Vakıfköy Tesisleri'nde sürdürecek.

Vakıfköy'de devam edecek

Bursaspor, kulübü TFF'ye şikayet eden İsmail Çokçalış'ın 2 milyon 199 bin liralık alacağının ödendiğini duyurdu ve resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, ''Daha önce alacaklarından dolayı kulübümüzü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet eden İsmail Çokçalış'ın 2 milyon 199 bin TL'lik alacağı bugün itibariyle ödenmiştir. Profesyonel futbolcu İsmail Çokçalış yönetim kurulumuzun kararıyla çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesislerimizde devam edecektir.'' ifadelerine yer verdi.

2024 yılına kadar sözleşmesi var

Yeşil Beyazlı ekip, 21 yaşındaki sağ bekin sözleşmesini Temmuz 2021'de 2024 yılına kadar uzatmıştı. Fatih Terim'in ısrarla istediği iddia edilen İsmail'in güncel piyasa değeri 475 bin Euro.

Oliver Fischer takip etti

Geçen sezon Bursaspor'un Altay'ı konuk ettiği maçta ünlü menajer Oliver Fischer tarafından tribünden takip edilen Çokçalış'ın Bundesliga ekiplerinin yanı sıra Süper Lig 'den de birçok takımın transfer listesinde yer aldığı gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık öncesi ligde 25 maçta forma giyerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan genç oyuncu, 1 gol atarken 3 asist kaydetti.







