Galatasaray ’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Transferde flaş gelişmeler yaşayan Sarı-Kırmızılılar, Türkiye Kupası’nda Alanyaspor ’a konuk olmaya hazırlanıyor.

ASLAN 8 EKSİKLE GİTTİ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Alanyaspor deplasmanına 8 eksikle gitti.

Muslera, Ross, Kazımcan, Boey, Oliveira, Mata, Yusuf Demir ve Seferovic kamp kadrosunda yer almadı.





GALATASARAY'IN ALANYA KADROSU

Kaleciler: Okan, Jankat.

Defans: Dubois, Aanholt, Emre, Nelsson, Emin, Abdülkerim, Metehan.

Orta saha: Torreira, Midtsjö, Kerem, Yunus, Berkan, Rashica, Barış, Hamza, Baran.

Forvet: Mertens, Gomis, Icardi.





KAZIMCAN'DAN GÜZEL HABER

Tam da ilk 11'deki yerini garantilediği dönemde sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Kazımcan Karataş'dan sevindiren gelişme. Takımla çalışmalara başlayan 21 yaşındaki sol bekin, ligde Antalyaspor ile oynanacak maçta kadroya gireceği öğrenildi.

Okan hocanın son ana kadar ilk 11 konusunda Kazımcan'ı zorlaması bekleniyor. Aanholt'un formsuzluğu nedeniyle son haftalarda bu bölgeye asıl pozisyonu sağ bek olan Dubois çekilmişti.

EMİN İMZAYI ATTI

Sarı-Kırmızılı kulüp, 19 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın kontratını 2026'ya kadar uzattı. Başkan Özbek, "Kendisi bir pırlantadır. Bunun kıymetini bilsin" derken, genç savunmacı "İnşallah herkes için hayırlı olur" diye konuştu.

Galatasaray, 19 yaşındaki stoperi Emin Bayram'ın sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. Nef Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Emin'i epeyden beri izliyorum. Son derece başarılı. Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarda geleceğini yazacak arkadaşlardan biri. Kendisi hem fizik hem de mevkisi açısından Galatasaray'a son derece faydalı olmaya devam ediyor. Galatasaray'ın çimentosu Emin'ler. Galatasaray'da yolu açık olsun. Hem Galatasaray'a hem de Milli Takıma büyük katkı verecek. Kendisi bir pırlantadır. Bunun kıymetini de bilsin. Kendisini geliştirmek için elinden geleni yapsın. Kendisine bir abi tavsiyesi veriyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

'Hedefimiz 23. şampiyonluk'

Genç savunmacı da çok mutlu olduğunu belirterek, "Her zaman elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Okan hocama, başkanımıza, yönetimimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Bu sene hedefimiz 23. şampiyonluktu. İnşallah başaracağız" ifadelerini kullandı.

WANDA NARA'DAN İSTANBUL HAMLESİ

Galatasaray'ın bonservisini almaya çalıştığı ve performansını her geçen hafta yükselten Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile inişli çıkışlı özel hayatına devam ediyor. Çift geçtiğimiz haftalarda ayrılık aşamasına geçerken, Nara önceki gün artık İstanbul'a yerleştiğini açıkladı.

Icardi'nin şu an yaşadığı rezidansta karşılıklı iki daire kiraladığı, birinde kendisinin diğerinde ise Nara'nın yaşayacağı ortaya çıktı. Yani çift henüz ayrılmazken, tam olarak da bir araya gelmedi. Ancak bu gelişmeler, Icardi'nin de kariyerine İstanbul'da devam edebileceğine dair yorumlar yapılmasını sağladı.





UĞUR ÇİFTÇİ, EMRE'Yİ BEKLİYOR

Galatasaray, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi'nin transferini açıklamak için, Emre Taşdemir'in anlaşmasını bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, Sivasspor'la yapılan mutabakat kapsamında, Emre'nin bonservisini Yiğidolar'a verecek. Taraflar ayrıca Yusuf Demir'in kiralanması üzerinde görüşüyor ancak transferde öncelik Emre Taşdemir'in vereceği cevapta.

Galatasaray Yönetimi, Emre'nin teklifi kabul etmesi durumunda hiç vakit kaybetmeden Uğur'un transferini açıklamak ve tecrübeli sol beki kadroya yazmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da yerli sıkıntısı nedeniyle transferden sonra Uğur Çiftçi'ye hemen formayı vereceği öğrenildi.

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VAN DEN BOOMEN GEMİLERİ YAKTI

Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Hollandalı orta saha, bonservisinde indirim yapmayan Toulouse'tan Galatasaray için izin istedi. Dünya Kupası arasında FANATİK'e konuşan ve Galatasaray'a sıcak mesajlar gönderen Toulouse'un orta sahası Van den Boomen, bu kez de Fransız medyasına yaptığı açıklamada, "Galatasaray taraftarının ilgisini hissediyorum. Her futbolcu böyle büyük bir kulüpte oynamak ister" dedi.

Galatasaray ile Van den Boomen arasındaki transfer ateşi yeniden yandı. Sarı-Kırmızılılar'ın Dünya Kupası arasından beri görüşmeleri sürdürdüğü 27 yaşındaki futbolcu, o günlerde FANATİK'e verdiği özel röportajda, Galatasaray'a sıcak mesajlar göndermişti.





Aradan geçen zamanda Cim Bom'un tecrübeli oyuncuya olan ilgisi hiç azalmadı. Sarı-Kırmızılılar, Boomen'i kış döneminde kadrosuna katmak için Toulouse'a bir teklif daha yaptı. Ancak Fransız kulübünün bonservis inadı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı'yı da sonunda isyan ettirdi. Kulübünden Galatasaray'a transferi için izin isteyen Boomen, Fransız basınına flaş açıklamalar yaptı.

Toulouse'da kaptanlık pazubandı takan ve Antalya'daki hazırlık maçında Galatasaray'a karşı da oynayan Boomen, transfer için kulübünün izin vermesini bekliyor.

Transfer sorularını cevapladı

Gazetecilerin, "Bu transfer döneminde Galatasaray'a transfer olacak mısın" sorusuna cevap veren Branco van den Boomen, "Galatasaray mı? Çok iyi olur... Taraftarların ilgisini şimdiden hissediyorum. Henüz resmi bir anlaşma olduğunu söyleyemem. Yani ne diyeceğimi tam olarak bilmiyorum. Ancak Galatasaray çok büyük bir kulüp. Her futbolcu böylesine önemli bir kulüpte oynamak ister" ifadelerini kullandı. Özellikle Sergio Oliveira'ya alternatif veya onun yanında oynayacak kalitede bir isim arayışında olan Sarı-Kırmızılılar, bu arayışı Boomen transferiyle noktalamak istiyor.