Galatasaray 'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Ryan Fraser, takımı Bournemouth'tan ayrılmaya kararlı. Sözleşmesinin sonuna gelen oyuncu, Bournemouth'un Premier Lig'in bitimine kadar yaptığı uzatma teklifini de reddetti.

26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi biterken The Star'a göre kulübü, en azından Premier Lig'in sonuna kadar bir kontrat uzatma talebinde bulunsa da oyuncu sakatlık riskini öne çıkaran oyuncu bu teklifi geri çevirdi.

Yaz aylarında iyi bir anlaşma yapmayı planlayan yıldız oyuncu, Premier Lig'in sonuna kadar forma giymeyi düşünmüyor.

Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği Fraser için Galatasaray'ın da devrede olduğu belirtilirken Sarı-Kırmızılılar'ın olası Şampiyonlar Ligi şansının transferde onları avantajlı kıldığı aktarılmakta.