Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 5 gün önce Denizlispor maçının ardından “Falcao yüzde 99 bitti” açıklamasını yaptı, taraftarlar bir an önce KAP açıklamasının gelmesi için beklemeye başladı. “Forvet almadan Falcao’yu satmayız” diyen Monaco, bu süre içerisinde Ben Yedder’in yedeği olarak Islam Slimani’yi bile kadrosuna kattı. Fransız ekibi, Falcao’ya son bir teklif yaptı. 33 yaşındaki süperstar, kendisine sunulan yeni sözleşmeyi kabul etmedi ve sakatlığını bahane ederek idmanlara çıkmadı.

Açıklanması an meselesi

Geçen her saatin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar iyice sabırsızlanıyor. Monaco ile de tüm pürüzleri giderildi. Aslan’ın gün içinde KAP’a Falcao transferini açıklaması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi de Kolombiyalı futbolcunun bugün İstanbul’a gelerek kendisini 2022 yılına kadar Sarı- Kırmızılılar’a bağlayan sözleşmeyi imzalamasını istiyor. Görkemli bir tören ile... Galatasaray Yönetimi bugün İstanbul’a gelmesi beklenen Falcao’ya, yarın Türk Telekom Stadyumu’nda görkemli bir imza töreni yapmayı planlıyor.

Kulübede olabilir

Kolombiyalı futbolcunun Cim Bom’un, Türk Telekom Arena’da Konyaspor ile oynayacağı maçta statta olması bekleniyor. 33 yaşındaki yıldız, bir ihtimal de Yeşil-Beyazlılar karşısında kulübede olabilir.

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