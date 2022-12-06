Galatasaray , yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Evander için Midtjylland ile görüşmelerde bulunmuş ancak anlaşmanın sağlanamaması sonucunda Brezilyalı 10 numara Danimarka ekibinde kalmıştı. Kariyerine Danimarka'da devam eden ve sezona çok iyi bir giriş yapan Evander, ligde çıktığı 10 maçta 4 gol atarken esas farkı UEFA Avrupa Ligi maçlarında yarattı. Yıldız oyuncu, bu sezon takımıyla UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.









Galatasaray sonrası Kopenhag ve Rangers ilgilendi

ESPN'den Gustavo Hofman, Futebol no Mundo'nu podcast yayınında yaz transfer döneminde Galatasaray ile olan görüşmelerin sona erdiğini belirtmiş o süreçte oyuncuyla Kopenhag ve Rangers'ın da ilgilendiğini aktarmıştı fakat Evander sürpriz bir rotaya hareket etti.

Portland Timbers'a gitti, MLS tarihine geçti

MLS ekiplerinden Portland Timbers, Midtjylland ile anlaşma sağlamasının ardından Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Evander, yeni kulübüyle 1 yılı opsiyonlu 2027'ye kadar sözleşme imzaladı. Portland Timbers'ın Evander için kulübü Midtjylland'a 10 milyon Dolar ödeyeceği belirtiliyor. Bu bonservis, MLS ekibinin bir oyuncuya ödediği en yüksek bedel oldu.

Ned Grabavoy: Evander doğal bir yeteneğe sahip

Portland Timbers Teknik Direktörü Ned Grabavoy açıklamasında, "Evander'in satın alındığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Evander doğal bir yeteneğe sahip. Onu kulübün geleceğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Evander, Midtjylland formasıyla 167 müsabakada forma şansı buldu. 24 yaşındaki yıldız 10 numara, bu süreçte 50 gol ve 38 asist üretti.







