Galatasaray 'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda kulübü Midtjylland ile görüşmelede bulunulan Evander, Sarı-Kırmızılılar'ın formasını giymeye istekli olmasına rağmen kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlanamaması sonucunda Danimarka ekibinde kalmıştı. Takımıyla sezona çok iyi bir giriş yapan Evander'in yeni adresi ise belli oldu.

Evander'in FC Midtjylland'daki en iyi anları

Sezona damga vuruyor

Evander, bu sezon Midtjylland'ı taşıyan isimlerin başında geliyor. Brezilyalı oyuncu, ligde çıktığı 10 maçta 4 gol atarken esas farkı UEFA Avrupa Ligi maçlarında yarattı.

Brezilyalı 10 numara, bu sezon takımıyla UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.





Avrupa olmadı

ESPN'den Gustavo Hofman, Futebol no Mundo'nu podcast yayınında yaz transfer döneminde Galatasaray ile olan görüşmelerin sona erdiğini belirtmiş o süreçte oyuncuyla Kopenhag ve Rangers'ın da ilgilendiğini aktarmıştı. Fakat bu ihtimaller gerçekleşmesi ve Evander, Ocak ayında sürpriz bir rotaya hareket etmeye hazırlanıyor.

Anlaşma sağlandı!

Evander, kariyerini MLS'te sürdürmeye hazırlanıyor. Amerikalı muhabir Tom Bogert, Portland Timbers'ın Brezilyalı 10 numaranın transferi adına anlaşma sağladığını belirtti.





Rekor bedel

Portland Timbers'ın Evander için kulübü Midtjylland'a 10 milyon Dolar ödeyeceği belirtiliyor. Bu MLS ekibinin bir oyuncuya ödediği en yüksek bedel olacak.

Evander transferinin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi ve Ocak sonrası Brezilyalı oyuncunun Portland Timbers forması giymesi bekleniyor.