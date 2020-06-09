Serie A ekibi Brescia'nın başkanı Massimo Cellino ile sorunlar yaşayan ve bu nedenle sözleşmesinin feshedilmesine karar verilen ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli'ye büyük şok. İdman için tesislere giden yıldız oyuncu, içeri alınmadı.

Tesislere alınmadı

29 yaşındaki oyuncu, Brescia antrenmanına katılmak üzere tesislere gitti. Ancak kapıdaki kulüp çalışanıyla konuşan Balotelli, içeri alınmadı. Golcü futbolcu, tesislerden ayrıldığı esnada basın mensuplarına, "Şimdi çalışmak istediğimi söyleyin" dedi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Brescia Kulübü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Balotelli'nin iyileştiğine dair maili 8 Haziran akşam 21.30'da gönderdiğini ancak mesai saatleri dışında olduğu için gerekli iletişimin kurulamadığını belirtti.