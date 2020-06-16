Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önceliğini sağ bek pozisyonuna vermiş durumda. Kontratı biten Mariano'nun takımdan ayrılması beklenirken yerine ismi geçenlerden biri de Atletico Madrid'den Santiago Arias'tı.

İspanyol basınından Don Balon'un iddiasına göre Galatasaray, oyuncuya yönelik ilgisini sürdürse de transferde başka takımlar da devreye girmiş durumda.

Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Kolombiyalı oyuncunun transferi adına Fransız ekibi Marsilya'nın bir adım önde olduğu aktarılmakta. Transfer adına Marsilya'yı izleyen takımlar olarak da Galatasaray ve Portekiz'den Benfica'nın isimleri öne çıkarılıyor.