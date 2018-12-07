Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Gomis'le yollarını ayırdıktan sonra Eren Derdiyok'tan beklediği verimi alamayan Galatasaray, devre arasında kadrosuna iki golcü almayı planlıyor. Ara transferde eksi bütçeye düşmemesi gereken sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sezon sonunda bitecek ya da kiralayabileceği golcüleri gündemine alıyor. Galatasaray'ın İngiltere'den radarına takılan isim Andy Carroll oldu. Son yıllarda sakatlıklarla boğuşan 29 yaşındaki İngiliz forvet, ayak bileğindeki problemi atlattı ve sahalara döndü. Ancak kulübü West Ham'da istediği süreleri alamıyor ve yedek kulübesinden çıkamıyor.

LİVERPOOL TAM 41 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

G.Saray'ın West Ham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Andy Carroll'ı Ocak ayında kadrosuna katmaya çalışacağı öğrenildi. 1.93 boyuyla hava toplarına hakim olan Carroll, sol ayağını kullanıyor. Liverpool geçmişte bonservisine tam 41 milyon Euro ödediği Carroll'ı 17.5 milyon Euro'ya West Ham'a satmıştı. G.Saray, bir dönem milli takıma kadar yükselen Carroll'ı bedavaya almayı planlıyor.