Galatasaray'ın gözden çıkardığı Steven Nzonzi’ye talip çıktı

Galatasaray’da kadro dışı kalan Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi’ye talip çıktı. Bonservisi Roma’da bulunan 30 yaşındaki futbolcuyu, Lyon istiyor.

18 Aralık 2019, Çarşamba 06:01
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Galatasaray'ın gözden çıkardığı Steven Nzonzi’ye talip çıktı

Galatasaray’da kadro dışı kalan Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi’ye, ülkesinden talip çıktı. Sarı-Kırmızılılar’ın kontratını feshetmeye hazırlandığı ve bonservisi Roma’da bulunan 30 yaşındaki futbolcuyu, Lyon istiyor.

Fransız ekibi Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmesine rağmen, Galatasaray formasıyla Devler Ligi’nde sahne aldığı için, Nzonzi’nin isminin UEFA listesine bildirilme şansı bulunmuyor. Bu arada tecrübeli futbolcuyu Lyon’un yanı sıra Torino da takip ediyor. İki kulübün de fesih işleminden sonra Roma'yla anlaşması bekleniyor.

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