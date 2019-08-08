Al Rayyan, Al Shabab, AlNasr derken Mbaye Diagne İngiltere’ye gidiyor. Aston Villa, Senegalli forvetin peşinde. İlk teklifini 9 milyon Euro olarak yapan Ada ekibi, rakamı 11 milyon Euro’ya kadar çıkarttı. Galatasaray Yönetimi’nin beklentisi ise hala 13 milyon Euro. Sarı-Kırmızılılar, 30 golle Süper Lig’de kral olan Diagne’yi zararına satmak istemiyor. İngiltere’de bugün transferin son günü olması nedeniyle Aston Villa’nın rakamı daha da yükseltmesi bekleniyor. Premier Lig’e yükselen İngiliz ekibinin Diagne’yi istemesinin en önemli nedenlerinden biri Trezeguet.

Müthiş istatistikler...

Kasımpaşa’da yarım-yarım toplamda 1 sezon geçiren iki yıldız, müthiş bir uyum yakalamıştı. 2017-2018 sezonunun ikinci devresinde Diagne 17 maçta 12 gol atarken, geçen yılın ilk yarısında tam 20 gol kaydetti. Trezeguet ise bu süreçte 15 gol, 9 asistlik performans gösterdi. Aston Villa, kısa süre önce Trezeguet için Kasımpaşa’ya 10 milyon Euro ödemişti.

TFF’de ismi yok

Galatasaray, Mbaye Diagne’nin lisansı hala çıkartmadı. Normalde 9 Ağustos’ta İstanbul’da olması beklenen Senegalli futbolcu erkenden Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelirken, kulüp TFF’ye henüz Diagne’nin ismini vermedi. Transfer ihtimali nedeniyle böyle bir karar alındığı öğrenilirken, Diagne’nin sezon öncesi detaylı sağlık kontrolünden geçirilmediği de belirtildi.



