Galatasaray 'ın Standard Liege'den 8 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Christian Luyindama ile yollar ayrılıyor. Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmeyen ve transfer görüşmeleri için izin verilen Demokratik Kongolu stopere sürpriz bir talip çıktı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yapan ve puansız son sırada yer alan Kasımpaşa, 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Kısa süre içerisinde transfer ile sıcak gelişmelerin yaşanabileceği aktarıldı.

Galatasaray formasıyla çıktığı 79 maçta 5 gol, 3 asistle oynayan Luyindama, Sarı Kırmızılılarla 3 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Ocak 2019'da 3 milyon Euro'ya kiralanan, Temmuz 2019'da ise 5 milyon Euro bonservisle kadroya katılan tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 79 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı.

Sarı Kırmızılı ekipte 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası kazanan ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Taawon'a kiralanan Luyindama'nın Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.





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