Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan ve Sivasspor 'a kiralık gönderilmesi gündemde olan Alexandru Cicaldau'ya sürpriz bir talip çıktı. Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Nantes, şimdi de Rumen orta sahaya kanca attı.

L'Equipe, Ligue 1 ekibinin Galatasaray 'la görüşmelere başladığını duyurdu. Aktarılan bilgiye göre; iki kulübün anlaşma sağlaması halinde Cicaldau, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için pazartesi günü Fransa'ya gidecek.

Cicaldau, yeni hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı. 25 yaşındaki orta saha, ilk 2 maçta kadroya alınmazken Ümraniyespor maçında 5 dakika süre aldı.

Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı

Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük yatırımlardan biri olan 25 yaşındaki oyuncu, yeni hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı. Sarı-Kırmızılılar, Romanya Milli Takımı'nda da düzenli oynayan genç oyuncunun bonservisi için Craiova'ya geçen yaz tam 6.5 milyon Euro ödedi. Sezonun büyük bölümünde forma giyen, ancak beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligin ilk iki haftasındaki Antalyaspor ve Giresunspor maçlarında kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen orta saha, geçtiğimiz sezon 40 maçta 5 gol, 4 asistle oynadı.

Morutan formülü düşünülüyor

Oyuncudan zarar etmek istemeyen Sarı-Kırmızılılar'ın menajeri vasıtasıyla gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı iddia ediliyordu. Bir diğer Rumen oyuncusu Morutan’ı İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralık veren Galatasaray'ın, Cicaldau için de benzer bir formül izleyebileceği ve oyuncuyu kiralık verebileceği bildirildi.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cicaldau, geçtiğimiz sezon 40 maçta 5 gol, 4 asistle oynadı.







