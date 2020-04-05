Galatasaray altyapısından yetişen Cafercan Aksu, Türk futbolunda gelecek vaad eden önemli yıldız adayları arasında gösterilmesine rağmen kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. 2004 yılında Galatasaray altyapısının yakaladığı altın jenerasyonun en büyük kahramanlarından olan Cafercan; tekniği, oyun zekâsı ve duran toplardaki ustalığıyla herkesi kendisine hayran bırakıyordu.

Genç milli takımlar seviyesinde 98 kez milli olan ve o dönem sol ayağını tabiri caizse 'raket' gibi kullanan Cafercan'dan geçen yıllar çok şey götürdü.

Altyapıda iken kendini belli eden Aksu, 2004 Avrupa 19 Yaş Altı Milli Takımlar Şampiyonası ikincisi olan takımın en önemli oyuncularından biriydi. Aynı sene A takıma yükseldi, pişmesi için çeşitli takımlara kiralandı. Ancak kaderini değiştiremedi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sırasıyla; Çaykur Rizespor, Başakşehir, Orduspor, Gaziantep, Konya Şekerspor, Giresunspor, Boluspor, Tavşanlı Linyitspor, Karşıyaka, Kocaeli Birlikspor, Kırklarelispor, Darıca Gençlerbirliği, Hekimoğlu Trabzonspor ve 1928 Bucaspor formaları giyen 33 yaşındaki futbolcu, son olarak Somaspor'un yolunu tutmuştu. Cafercan, siyah-beyazlı formayla 7 maçta görev aldıktan sonra kadro dışı bırakılmıştı. Manisa ekibi, tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Şu sıralar kulüpsüz olan Cafercan Aksu halen genç milli takımlar seviyesinde en fazla forma giyen Türk futbolcu olarak dikkat çekiyor. Cafercan Aksu, hem kendi jenerasyonunda hem de üst jenerasyonun milli takımlarında forma giymeyi başarmıştı. O sıralarda kendisini üst jenerasyonlarla maça çıkaran rahmetli Gündüz Tekin Onay'a yöneltilen "Bu yaşta bu fizikte çocuk üst jenerasyonda oynatılır mı, ezilir" eleştirilerine Gündüz hocanın cevabı ise, ''Ezilmez, ezer!'' olmuştu.

Kaan Karahan

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