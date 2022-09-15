Galatasaray 'a geçen sezonun devre arasında geri dönen Bafetimbi Gomis'in transferi, fiziksel açıdan takım arkadaşlarının gerisinde olduğu gerekçesiyle eleştirilerin hedefindeydi. Ligde her şey kötü giderken 14 maça çıkan ve 9 gol atmayı başaran Fransız santrfor, yaz dönemi geldiğinde ise gönderilecek oyuncular arasındaydı. Türkiye'deki ilk sezonunda da 29 kez fileleri havalandırıp lig tarihine geçen Gomis, son dönemde yerine yapılan transferlere rağmen ayakta kaldı ve takımın vazgeçilmezi haline geldi.Hem kulübe hem de taraftara söz veren Gomis, bu yükselişinin sırrını çok çalışmaya borçlu. Yaz ayları boyunca bireysel antrenörüyle özel çalışmalar yapan Gomis, kısa sürede eski güçlü günlerine dönüş yaptı.

Kulüpte devam edebilir

Gollerine de devam eden Bafetimbi Gomis, ligde 6 maçta attığı 4 golle Galatasaray'ı zirve yarışında tutan isim oldu. Ancak tecrübeli santrforun saha içindeki performansı kadar, saha dışında yaptıkları da Sarı-Kırmızılı kulübe büyük değer katıyor. Kadrodaki tüm genç oyuncularla yakından ilgilenen Gomis; Yunus, Kerem, Boey, Nelsson ve Hamza gibi yeteneklerin sıkıntılarıyla yakından ilgilenip onlara yol gösteriyor. Yönetim de teknik ekip de Gomis'in bu tavrından çok memnun. Deneyimli yıldızın, aktif futbolu bıraktıktan sonra kulüpte görev alması da ihtimaller arasında görülüyor.

Metin Karabaş