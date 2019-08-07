Galatasaray'ın golcüsü Diagne takıma katıldı

Galatasaray'ın tüm transfer politikasını tek başına etkileyen, geçen sezonun gol kralı Diagne, izni 9 Ağustos’ta bitmesine rağmen dün takıma katıldı. İlk çalışmasını yapan Senegalli, kupa kadrosuna alınmadı.

07 Ağustos 2019, Çarşamba 06:01
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Galatasaray'ın golcüsü Diagne takıma katıldı

Sarı-Kırmızılı camianın takımdan ayrılıp ayrılmayacağını büyük merakla beklediği Mbaye Diagne, Florya’ya döndü. Satışıyla Galatasaray’ın transfer politikasını tek başına etkileyecek olan Senegalli futbolcu, izni 9 Ağustos’ta bitmesine rağmen 3 gün önceden takıma katıldı.

Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Diagne, Akhisar’la oynanacak kupa maçının kadrosuna ise alınmadı. Sarı-Kırmızılılar, Suudi Arabistan temsilcisi Al Rayyan ile görüşme halinde olan Mbaye Diagne’den 14 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. Bu paranın tamamı forvet ve ön libero transferinde kullanılacak.

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