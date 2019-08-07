Sarı-Kırmızılı camianın takımdan ayrılıp ayrılmayacağını büyük merakla beklediği Mbaye Diagne, Florya’ya döndü. Satışıyla Galatasaray’ın transfer politikasını tek başına etkileyecek olan Senegalli futbolcu, izni 9 Ağustos’ta bitmesine rağmen 3 gün önceden takıma katıldı.

Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Diagne, Akhisar’la oynanacak kupa maçının kadrosuna ise alınmadı. Sarı-Kırmızılılar, Suudi Arabistan temsilcisi Al Rayyan ile görüşme halinde olan Mbaye Diagne’den 14 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. Bu paranın tamamı forvet ve ön libero transferinde kullanılacak.