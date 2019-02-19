Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla kısa sürede göze giren Brezilyalı stoper Marcao, ikinci yarıda OPTA verilerine göre ligin en fazla isabetli pas atan (269) ve ikili mücadele kazanan (42) oyuncusu oldu. İşte sambacının maç maç değerleri:

KASIMPAŞA: 86 başarılı pas ile sahanın bu alanda en iyi ikinci ismi oldu. Aynı zamanda yüzde 95 olan isabet değeriyle de zirveye yerleşti.

TRABZONSPOR: 77 başarılı pas ile sahanın en iyisi olan Marcao, paslarının yüzde 92'sini doğru adrese gönderdi. Rakiplerinin ayağından 6 kez top çalan ve 14 ikili mücadele kazanan oyuncu, bu iki alanda da zirveye yerleşti.

ALANYASPOR: Karşılaşma boyunca 70 isabetli pas yaptı ve yine en iyi oyuncu oldu. Rakibinin 4 tehlikeli atağını uzaklaştırmayı başardı.

GÖZTEPE: Kazandığı 11 ikili mücadele değeriyle sahanın en başarılı oyuncusu oldu. İki kez şut bloklarken, 7 kez de ciddi atağı savuşturmayı başardı.

ANKARAGÜCÜ: 98 isabetli pas ile sahanın en iyisi olarak öne çıkan Marcao, kazandığı 11 ikili mücadele ile de başı çekti. Brezilyalı çok sayıda alanda takımında sivrildi. (Sabah)