Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un önceki akşam Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalar, kulübün bu sezon transferde izlediği yol haritası konusunda önemli ipuçları verdi.

Haberimizin detayına girmeden önce Buruk’un sözlerini hatırlayalım: “Hem Haris Seferovic hem Leo Dubois bugün girip çok rahat oynadılar. Bize bu tür tecrübeli ve lider oyuncular gerekiyor. Zaten elimizde çok genç oyuncular var. Bize hemen katkı sağlayabilecek oyuncular istiyoruz. Bundan sonra alacağımız oyuncuların hazır oyuncular olması gerekiyor.

Fernando, Gomis ve Maicon'u almıştı

Buruk'un bu ifadeleri kulüpte bir devrin tamamen kapandığını ortaya koydu: Galatasaray, bu sezon transferde tecrübeli ve oynamaya hazır futbolcuları tercih ediyor. Tıpkı Dursun Özbek’in ilk başkanlık döneminde olduğu gibi ‘sonuç odaklı’ bir kadro kuruluyor.

Eski başkan Burak Elmas döneminde uygulamaya konan ‘gençleştirme’ projesinden tamamen vazgeçildi. Özbek’in daha önce kurduğu kadro, 2017-2018 ve 2018-19 sezonlarında üst üste 2 lig şampiyonluğu kazanırken, takımın yükünü Fernando, Feghouli, Gomis, Maicon gibi 2017 yazında alınan tecrübeli isimler çekmişti.

Geçen yıl alınanların yaş ortalaması 23.5'ti

2017 yaz transfer döneminde yaş ortalaması 28.4 olan 11 futbolcu alan Galatasaray’ın bu yıl renklerine kattığı 5 oyuncunun 4’ü (Seferovic, Dubois, Abdülkerim, Oliveira) 27 yaş ve üstü isimlerden oluşurken, ortalamayı düşüren tek isim, 19 yaşındaki Kazımcan oldu.

Hali hazırda 26.6 olan yeni transferlerin yaş ortalamasının, önümüzdeki günlerde katılacak futbolcularla yükselmesi pekalâ mümkün. Burak Elmas’ın geçen yaz aldığı 11 futbolcunun yaş ortalaması ise 23.5 iken, bu oyuncuların 6’sı (Nelsson, Morutan, Boey, Halil, Assunçao, Barış Alper) 20-22 yaş civarında idi.

Kaynak: Hürriyet







