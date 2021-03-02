"Artık oyuncuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapıyoruz" sloganıyla yola çıkan ve hem sezon başında hem de devre arasında geniş çaplı bir transfer operasyonuna imza atan Galatasaray'da, gençleşme hareketinin meyveleri şimdiden toplanıyor. Özellikle Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru'nun takıma katılmasıyla yukarı doğru müthiş bir ivme yakalayan Sarı-Kırmızılılar, kadroyu aynı plan doğrultusunda gençleştirmeye devam edecek. Galatasaray'da şu sıralarda kiralık oynayan, ancak yıl sonuna kadar bonservislerinin alınmasına kesin gözüyle bakılan yetenekleri, Mostafa Mohamed (23), Henry Onyekuru (23) ve Gedson Fernandes (22), takımın hücumdaki iskeletini oluşturuyor. Ligin başında takıma katılan Kerem Aktürkoğlu (22) da çok kısa süre içinde bu sistemin değişmez parçası olacak gibi görünüyor.

Orta sahada da plan aynı

Ancak değişim ön tarafla sınırlı değil. Fatih Terim'in son haftalarda istikrarlı şekilde 11'de oynattığı 25 yaşındaki Etebo da teknik heyetin devam etmesini istediği takdirde yaş ortalamasını düşüren bir diğer faktör olacak. Orta alandaki diğer kilit isim Taylan da henüz 26 yaşında ve uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmesi bekleniyor. Aynı şekilde bu rotasyonu sağlayacak olan Emre Kılınç (26), Oğulcan Çağlayan (24) gibi isimler, henüz yolun başında ve Terim'in onlardan büyük beklentisi var.

Savunmada değişim olacak

Savunma hattında da durum farklı değil. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarını kaybetmemiş olsa, bonservisinin alınması düşünülen ilk isimlerden biri de sol bek Saracchi'ydi. 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili son karar verilmiş değil. Takımın vazgeçilmez stoperi Marcao da henüz 24 yaşında ve sürekli olarak oyununu geliştiriyor. Sakatlıkları üzerinden attıktan sonra tekrar formasına kavuşan Luyindama 27 yaşında olsa da Kongolu stoperle yolların ayrılması ve buraya daha genç bir ismin takviye edilmesi seçenekler arasında. 27 yaşındaki sağ bek Yedlin'in takıma şimdiden adapte olması, bu bölgede de uzun yıllar arayış olmayacağı anlamına geliyor.

Alternatifsiz tek bölge

Bu anlamda alternatifi olmayan tek pozisyon ise kale. Muslera 34 yaşında hâlâ Galatasaray'ın en değerli oyuncusu konumunda. Uruguaylı eldivenle 3 yıl daha yola devam edilmesi planlanıyor. Diğer taraftan Arda Turan (34), Donk (34), Feghouli (31), Falcao (35), Babel (34) gibi tecrübeli isimler de, kalmaları halinde rotasyonda takıma destek vermeyi sürdürecek.

Yasin Cam