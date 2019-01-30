Bu sezon A Takım’da Teknik Direktör Fatih Terim’in genç isimlerden olan Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Boluspor’a karşı 3 gol, 1 asistle oynadı. Mücadelenin 19. dakikasında Ömer’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Yunus, düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan 18 yaşındaki futbolcu, ceza sahası içinde aldığı topu güzel bir şekilde filelerle buluşturdu. 78. dakikada da kazanılan penaltı sonrasında topun başında geçen genç futbolcu, attığı golle Boluspor karşısında hat-trick yaptı. Yunus Akgün, böylece A Takım seviyesinde ilk kez hat-trick sevinci yaşadı.

Yunus Akgün, 33. dakikada da Muğdat’ın golünde asisti yapan isimdi.

Başarılı futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 4’e çıkardı. Genç futbolcu ilk golünü ise kupada Keçiörengücü karşısında kaydetmişti.