Galatasaray genç bir futbolcusunu daha Avrupa’ya göndermeye hazırlanıyor. Geçen sezonun devre arasında Ozan Kabak’ı 11 milyon euro karşılığında Alman ekibi Stuttgart’a satan Sarı-Kırmızılılar, bu kez de Yunus Akgün için kapısını çalan Lazio ile pazarlıkları sürdürüyor. Repubblica İtalya, Lazio’lu yöneticilerin Yunus’un transferini bitirmek için ikinci kez İstanbul’da Galatasaray’la masaya oturduğunu duyurdu.

Haberde daha önce 18 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro teklif eden Roma temsilcisinin fiyatı 4 milyon euro artı 2 milyon euroluk bonuslar şeklinde güncellediği kaydedildi. Cim Bom’un UEFA’nın yaptırımları yüzünden Yunus Akgün’ün Lazio’ya transferine onay vermesinin beklendiği ifade ediliyor.



