Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray , bu sürede iki hazırlık karşılaşmasına çıktı. İspanyol takımları Rayo Vallecano ve Villarreal ile oynanan hazırlık karşılaşmalarında sarı kırmızı takım istediği sonuçları alamadı. NEF Stadı'nda oynanan Rayo Vallecano maçından 1-0, Villarreal karşılaşmasından ise 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı.

GENÇLERİ GÖRME FIRSATI OLDU

Bu hazırlık maçı takımın dinamiğini korumak için yapılsa da bir yandan da Okan Buruk'un altyapıdaki gençleri görmesi için önemliydi. Bu gençler arasında göze çarpan bir isim vardı: Özgür Baran Aksaka. Cim Bom'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...





FERNANDO MUSLERA TEHLİKESİ

Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Grubun son maçında Gana ile karşılaşan Fernando Muslera ve arkadaşları, karşılaşmadan galip ayrılmalarına rağmen istediklerini alamadı. Maç sonunda ise ortalık karıştı ve Uruguaylı futbolcular maçın hakemine saldırdı. İçlerinde Fernando Muslera'nın da bulunduğu dört oyuncu için FIFA'dan tarihi bir ceza bekleniyor.

En büyük ceza Gimenez'e gelecek ve 15 maçtan men ihtimali var. Fernando Muslera'nın hakeme fiziksel müdahalede bulunması nedeniyle tavan ceza alması söz konusu. Galatasaray'ın kaptanı için 10 ila 15 maçtan men cezası gelebilir. Galatasaray'da ise FIFA'nın Muslera için vereceği 'men' kararının Süper Lig 'de uygulanma ihtimali endişesi hakim.

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GALATASARAY'DA YERLİ HAREKATI

Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un da talebiyle ağırlıklı yerli oyuncu transferine odaklanmış durumda. Sezon sonuna kadar yerli konusunda elinde birçok alternatif olmasını isteyen Buruk'un talimatı doğrultusunda girişimler başladı.

Bu doğrultuda birçok isimle görüşme halinde olan Galatasaray; sol beke Rıdvan Yılmaz, sağ beke de Mert Müldür hamlesinden sonra, diğer bölgeler için de harekete geçti.

Diğer takviye ise forvete olacak. Seferovic'i gözden çıkaran ve Dembele'yi renklerine bağlamaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, yerli golcü konusunda da listenin ilk sırasındaki Deniz Undav'ın transferini bitirmeyi hedefliyor.

İngiliz kulübü Brighton'ın 26 yaşındaki santrforu gözden çıkarması da bu süreçte Galatasaray'ın en önemli avantajı olacak.

Sezon başında Westerlo'ya imza atan Halil Akbunar'la bir süredir görüşen Galatasaraylı yöneticiler, her iki kanatta da oynayabilen tecrübeli futbolcuya iyi bir alternatif gözüyle bakıyor. Okan hocanın da istediği Halil'le ilgili olarak tarafların söz kestiği de gelen haberler arasında.





"GALATASARAY'IN GELECEĞİ SAĞLAM"

Muhabirimiz Metin Karabaş, Galatasaray'da kamp döneminde kadroya dahil edilen genç futbolcu Özgür Baran Saka ile ilgili köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

Galatasaray'ın geleceği olarak görülen Emin Bayram, Metehan Baltacı, Baran Aksaka,Hamza Akman, Ali Bülbül, Ali Yeşilyurt, Efe Akman ve Beknaz Almazbekov, İstanbul'daki hazırlık maçlarında belirli oranda süre aldı. Bu isimlerin sahada oldukları sürece sınıfı geçtiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Fakat içlerinden birkaç ismin ligin kalan kısmında çok daha fazla forma şansı bulması sürpriz olmayacak.

Özgür Baran Saka, kendi yaş grubunun en iyilerinden olan Baran adeta bir yıldız gibi parlıyor. 19 yaşındaki oyuncu özellikle Villarreal maçındaki futbolu ile hayranlık uyandırdı. Oyun bilgisi, özgüveni, tekniği ile takımın en iyisiydi. Bu performansın tesadüf olmadığını baştan söylemek gerekir.

Okan Buruk’un gelişimini yakından takip ettiği genç oyuncu, idmanların da en çalışkan isimlerinden. Ön liberoda aldığı görevi eksiksiz yerine getiren Baran, 10 numara pozisyonunda da birçok maçta çok iyi işler yaptı. Öyle görünüyor ki yıllardır 6, 8 ve 10 numarada yerli arayan Galatasaray, aradığını Florya’da buldu.

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ÖZGÜR BARAN SAKA İÇİN ŞOKE EDEN TEKLİF

Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy'de 29 Ocak 2003'te dünyaya gelen Baran Aksaka'nın annesi Bulgaristan Türk'ü. Bulgar kökenli çoğu çocuğa verilen Özgür ismini Baran da taşıyor. Özgür Baran Aksaka, annesi sayesinde Bulgaristan vatandaşlığına da sahip.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray A Takımı'nda süre almaya başlayan genç yıldız adayı, sergilediği performansla Bulgar yetkililerini harekete geçirdi. Bulgaristan U21 Takımı, Baran'a davet gönderme kararı aldı.

OKAN BURUK BIRAKMAYACAK

Alt yaş kategorilerinde Ay-Yıldızlı formayı hiç giyemeyen Baran Aksaka'ya bu flaş gelişme sonrasında Türkiye U21 Milli Takımı'ndan davet gelip gelmeyeceği merak konusu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hazırlık maçlarında oynattığı futbolcu, yaptığı asist ve attığı paslarla dikkat çekmişti. Anadolu'dan da birçok kulübün kiralamak istediği genç orta saha için Buruk'un tavrı net: 'Bizimle kalacak.'

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ÖZGÜR BARAN SAKA NE YAPTI?

8 yaşından bu yana Galatasaray altyapısında olan Baran Aksaka, bu sezon 7'si U19 Süper Lig, 4'ü UEFA Gençlik Ligi, 4'ü Rezerv Lig ve 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 17 resmi maça çıktı. 1305 dakika sahada kalan 19 yaşındaki orta saha 6 gol atarken, 4 de asist yaptı. Baran'ın, sarı-kırmızılı kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi var.