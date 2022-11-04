Spor Toto Süper Lig 'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray , 13. haftada evinde Beşikaş'ı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Aslan, puanını 21'e yükseltmişti. Ligde bu sezon 14 gol atarak hücum yönünde eleştirilere maruz kalan Cimbom, puan cetvelinde 5. sırada yer alıyor.

YERLİ YILDIZ İTALYA YOLCUSU

Geçen sezon Adana Demirspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün'e İtalyan ekipleri yoğun ilgi gösteriyor. Galatasaray ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Yunus'un henüz kontrat uzatmaması akıllara ayrılık iddialarını getirdi.





Yaz transfer döneminde Roma ve Fiorentina'nın istediği iddia edilen 22 yaşındaki yıldız için sezon sonunda ciddi tekliflerin geleceği öğrenildi.

İTALYANLAR YUNUS AKGÜN İÇİN SIRADA

Adana Demirspor teknik direktörü Montella'dan bilgi alan Serie A ekiplerinin Yunus Akgün için scout görevlendirdiği ortaya çıktı. Milli futbolcunun Galatasaray ile çıktığı mücadeleleri yakından izleyen gözlemcilerin kulüplere raporlama yaptığı belirtildi.

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15 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği Yunus Akgün için en az 15 milyon euro teklif gelmesi bekleniyor. Bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkan Yunus, beklenen performansı sergileyemedi. Genç futbolcu oynadığı karşılaşmaların tamamında sadece 1 asist yaptı. (Sabah)



