Victor Nelsson'un performansından memnun kalan Galatasaray , ikinci Danimarkalı transferini ise Mathias Ross ile yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ofspor mücadelesinde sakatlanan genç oyuncu ülkesinde bir röportaj verdi.

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Ross, Galatasaray'a transfer sürecini, Türkiye'de yaşadıklarını ve sarı - kırmızılı taraftarları anlattı.

TRANSFER OLDUĞUNU BÖYLE ÖĞRENDİ

"Antrenman için tesislere gidecektim. Oliver'i (Ross'un küçük kardeşi) almak için eve yeni gelmiştim. Arabada otururken Inge Andre'den (Aalborg Sportif Direktörü) telefon geldi. Hemen yanına gelmemi söyledi. Yanına gittim, menajerim de oradaydı. Bana Galatasaray ile anlaştıklarını söylediler, bu yüzden havalimanına gitmemi istediler.

Inge'ye antrenmana çıkıp, çıkmamam gerektiğini sorduğumu hatırlıyorum."

"36 SAAT UYUMADIM"

Danimarka'dan İstanbul'a imza atmaya gidene kadar 36 saat geçti. Bu süre içerisinde hiç uyumadım. Çılgıncaydı. Havalimanına varınca menajerimle konuştum. Sonra uçuşumun iptal edildiğini hoparlörden duydum.

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Daha sonra her yolu denedik ve İstanbul'a uçmanın bir yolunu bulduk."

TARAFTARLAR KARŞILADI

"Havaalanında bir kamera ekibi ve Galatasaray taraftarları tarafından karşılandım. Kulübe olan ilgi ve tutkunun ne kadar büyük olduğunu anlamamı sağladılar.

Türkiye'de futbol her şeydir. Galatasaray ülkenin en büyük kulübü. Birçok insan için Galatasaray her şey demek. Hayat ya da ölüm... Bunu açıkça hissedebiliyorum. Sadece bir futbol kulübü değil."

TANITIM VİDEOSU HAKKINDA

"Oldukça eğlenceli bir deneyimdi. Videoyu stadyumda çekmek zorunda kaldık. Yakından bakarsanız, iki gündür uyumadığımı görebilirsiniz."

INSTAGRAM HESABINA TAKİPÇİ YAĞDI

"Galatasaray'a transfer olmadan önce Instagram hesabımda yaklaşık 4 bin takipçim vardı. Şu anda yaklaşık 140 bin takipçim var. Bu, ne kadar büyük bir kulübe katıldığımı çok iyi anlatıyor."





"KENDİMİ HARİKA HİSSEDİYORUM"

"Rahat olduğum bir ülkede ve kültürde harika bir şehirde yaşıyorum. Kendimi harika hissediyorum ve burada olmaktan keyif alıyorum."

NELSSON VE MIDTSJO SÖZLERİ

"Victor Nelsson ve Norveçli Frederik Midtsjö'nün orada olmalarına gerçekten çok sevindim. Manchester United ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerde oynamış oyuncular var ve bana yardımcı oluyorlar.

Dünya yıldızı oyuncularımız var. Beni kanatları altına alıyorlar. Onların deneyimlerini yaşamak harika bir hediye."

TÜRKİYE'DEKİ OYUN TARZI

"Danimarka'dan biraz daha hızlı. Yüksek hıza alışmaya çalışıyorum. Oyun tarzı Danimarka'dakinden farklı. Danimarka'daki kadar taktiksel değil.

En iyi yanlarımdan biri, güçlü ve zayıf yanlarımı bilmemdir. İyi olmadığım işleri yapmaya çalışmıyorum. Bunlara antrenmanlarda çalışarak kendimi geliştiriyorum.

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Zayıf yönlerimi biliyorum. Hangi durumlardan kaçınmam gerektiğimi biliyorum.

GALATASARAY'DAKİ İLK MAÇI

"Çok büyük bir deneyimdi. İlk tecrübemi o baskı altında oynayarak elde ettim. Görevlerimi yerine getirdim ve bir de gol attım. Bu yüzden gerçekten iyi bir başlangıçtı.

Asla unutamayacağım türden bir gün. Galatasaray'da direkt ilk 11'e girme gibi bir beklentiniz varsa bence yanılıyorsunuz. Bu bir süreç ve zaman alacak ama sabırlıyım. Bana ihtiyaç duyulduğu gün hazır olmak için her gün çok çalışıyorum.

ROSS'TAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

"Hava topuna çıktım ve dengemi kaybettim. Yere düştüm ve dizimi burktum. İlk başlarda durumum pek iyi değildi. Bu yüzden oyundan çıkmayı kabul ettim.





Doktorumuzdan dizdeki bağın koptuğunu öğrendim, ancak çapraz bağlarla ilgili bir şey söylemedi. Bu yüzden muayene için beklemek zorunda kaldım.

Rehabilitasyon iyi gidiyor. Tam olarak plana göre gidiyor, bu harika. Oturup üzülmek yerine, bu deneyimi zihinsel ve özellikle fiziksel olarak atlatmaya çalışıyorum. Sakatlıklar, başa çıkmayı öğrenmem gereken bir şey."