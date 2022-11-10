Galatasaray ’da form düşüklüğü içinde olan ve son oynanan Ofspor kupa maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Yunus Akgün’ü zor günler bekliyor. Ligin ilk haftalarında Teknik Direktör Okan Buruk’un düzenli olarak şans verdiği ama istenen performansı alamadığı Yunus Akgün formasını Rachica’ya kaptırdı.

Kupada da isteksiz görüntüsü ile taraftarın tepkisini çeken Yunus’un bu durumu endişe yarattı. Geçen sezon kiralık gittiği Adana Demirspor’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve İtalyan kulüplerinin de radarına giren Yunus’un özellikle yerli denklemi de düşünülerek takımda kalmasına karar verilmişti.





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10 KAT YÜKSELTİLMESİ PLANLANIYORDU

Yıllık 900 bin liralık ücretinin de 10 kat artırılarak 9 milyon liraya yükseltilmesi planlanıyordu. Bu süreçte oyuncunun menajerinin yurt dışında bulunmasından dolayı zam görüşmeleri de ertelenmişti.

AYRILIK İDDİALARI

Yunus’un dibe vurmasıyla beraber zam konusunda da istediği rakamı almasının zor olduğu belirtildi. 6 ay içinde büyük bir düşüş yaşayan Yunus’un devre arasında ayrılığı düşündüğü de iddia edildi. Genç futbolcunun menajerinin İtalya’da bazı kulüplerle görüştüğü bildirildi. Yaz transfer döneminde Roma ve Fiorentina'nın istediği iddia edilen 22 yaşındaki yıldız için sezon sonunda ciddi tekliflerin geleceği öğrenildi.

Adana Demirspor teknik direktörü Montella'dan bilgi alan Serie A ekiplerinin Yunus Akgün için scout görevlendirdiği ortaya çıktı. Milli futbolcunun Galatasaray ile çıktığı mücadeleleri yakından izleyen gözlemcilerin kulüplere raporlama yaptığı belirtildi.





15 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği Yunus Akgün için en az 15 milyon euro teklif gelmesi bekleniyor. Bu sezon Süper Lig 'de 10 maça çıkan Yunus, beklenen performansı sergileyemedi. Genç futbolcu oynadığı karşılaşmaların tamamında sadece 1 asist yaptı. (Skorer)