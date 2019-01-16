Fatih Terim'in Türk Futboluna armağanı Ozan Kabak'ın satılmasından sonra bir genç yetenek daha Avrupa'nın yolunu tutuyor. Sarı-kırmızılı takımda bu yıl gösterdiği performansla bir anda yıldızı parlayan Yunus Akgün'e Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht kancayı taktı.

Sarı Kırmzılı kulübe gelen resmi teklifin 3 milyon Euro olduğu öğrenilirken henüz yönetim bu teklife net bir yanıt vermedi. Geçtiğimiz günlerde Lazio da Galatasaray'ın kapısını Yunus için çalmış ve olumsuz yanıt alarak transferden vazgeçmişti.

Genç futbolcu Yunus ile ilgili son kararı teknik direktör Fatih Terim'in vermesi bekleniyor. 18 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor.

Yakup Çınar