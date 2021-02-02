Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

Galatasaray'da yetişen Erencan Yardımcı, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

TARİHE GEÇTİ, GÜNDEM OLDU

Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferi, bu sezon TFF 2. Lig'de yapılan en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti ve kamuoyunda tartışmalara sebep oldu.

TRANSFERİN YÜZDE 85'LİK KISMI SPONSORDAN

Transferle ilgili olarak Spor Arena'ya konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Erencan Yardımcı, Eyüpspor'umuza hayırlı olsun. 19 yaşında Galatasaray kulübünde profesyonel olmuş, genç milli takımlarda oynamış, gelecek vaad eden bir futbolcuyu 2. Lig kırmıza grupta haftalardır lider olan ve şampiyonluğun en büyük adayı Eyüpspor'umuza transfer ettik. Gerçekleştirdiğimiz bu transferin maliyetinin %85’lik kısmını sponsorumuz karşılamıştır." dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMA GİYDİ

18 yaşındaki Erencan Yardımcı, Galatasaray formasıyla A takım seviyesinde ilk ve tek maçına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktı. Genç oyuncu, 26 Kasım 2019 yılında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Club Brugge maçında görev aldı. Erencan Yardımcı, 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmanın 90+4. dakikasında Jean Michael Seri'nin yerine oyuna dahil olmuştu.

SÜPER LİG'DE SÜRE BULAMADI

Yetenekli oyuncu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ya da Türkiye Kupası'nda herhangi bir resmi müsabakada oynamadı. Türkiye Kupası'nda 2019 yılında Tuzlaspor maçlarının her ikisinde de kadroda olan Erencan Yardımcı, bu eşleşmede süre bulamadı.

18 yaşındaki oyuncu yine 2019 yılında Süper Lig'de oynanan Denizlispor ve Trabzonspor mücadelelerinde kadroya dahil edildi ancak oyuna girme şansı bulamadı.

ERTUĞRUL TAŞKIRAN TRANSFERİNİ HATIRLATTI

Erencan Yardımcı'nın söz konusu transferi akıllara Fenerbahçe forması giyen Ertuğrul Taşkıran'ın 1 milyon euro karşılığında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a imza attığı transferi getirdi.

Boluspor tarihinin en pahalı kalecisi olarak kayıtlara geçen Ertuğrul Taşkıran'ın o dönem attığı bu imza tıpkı Erencan Yardımcı'nın dün resmen açıklanan transferi gibi tartışmalara yol açmıştı.

POLEMİK YARATMIŞTI

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, Ertuğrul Taşkıran transferinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Transferlerimiz şekilleniyor. Fenerbahçe ile görüşmelerimizi yaptık ve anlaşma sağladık. Ertuğrul dışında, Melih Okutan ile de 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyorum. İnşallah Türk futboluna Melih Okutan'ı kazandırırız. Fenerbahçe Melih Okutan'ın ikinci satışından % 20 pay alacak. Önemli olan burada bu gençlerimizin Türk futboluna kazandırmamız. Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan'a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedik. Bu transferlerde yönetim kurulu üyemiz Oktay Ercan maddi anlamda büyük bir inisiyatif kullandı. Ertuğrul'la 1+1 yıllık anlaşma sağladık. Melih'i geleceğin Rıdvan Dilmen'i olacağını düşünüyoruz. Melih için proje transferi diyebilirim"