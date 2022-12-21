Galatasaray altyapısından yetişen ve kısa süre içinde teknik ekibin gözüne girmeyi başaran genç kaleci Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı. Muslera'nın yedeği Okan Kocuk, Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçlarında hatalı goller yiyince teknik direktör Okan Buruk, 18 yaşındaki kaleci Jankat Yılmaz'ı Adana Demirspor maçında sahaya sürmüştü.





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Genç kaleci, Adana Demirspor maçına kötü bir başlangıç yapsa da sonrasında ortaya koyduğu performansla büyük alkış topladı. Galatasaray'da Uruguaylı tecrübeli kaleci Fernando Muslera sarı kart cezalısı olduğu için İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Onun yerine Okan Kocuk ya da Jankat Yılmaz görev alacak.

Sarı-Kırmızılılar'ın alt yapıdan çıkardığı yeni yıldızlardan Jankat'ın La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun radarında olduğu belirtildi. İspanyol temsilcisinin, genç eldiven için scout görevlendirmesi yaptığı ortaya çıktı.

Celta yetkililerinin sezon sonuna kadar genç kaleciyi izlemeye alacağı ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı da gelen bilgiler arasında. Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 11 kez forma giyen Jankat, kariyeri boyunca 38 karşılaşmada görev aldı. Kariyeri boyunca 1 kez kırmızı kart gördü. (Takvim)

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