3-2 kaybedilen Porto maçıyla “Devler Ligi” macerasına nokta koyan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek sarı-kırmızılılar, turnuvaya katılım, performans ve yayın-pazarlama-piyasa havuzundan toplam 34,2 milyon euro kazandı.

Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım yapıp, 15,25 milyon euroyu ayakbastı parası olarak kasasına koyan Cim-Bom, topladığı 4 puanla 3.78 milyon euro performans gelirine ulaştı.

“Market pool” olarak bilinen havuz gelirlerinin dağıtımı yarı yarıya azaltılırken, takımların son 10 yıldaki performanslarına göre ödül dağıtımı devreye sokuldu. Buna göre klasmanda 26. sırada yer alan (sondan yedinci) sarı-kırmızılı ekip, bu yeni uygulamayla 7 milyon 756 bin euro gelir elde edecek. Türkiye’nin pastadaki payı yaklaşık 8,5 milyon olurken, bunun 7.5 milyon eurosu Aslan’ın olacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nden elenerek önemli bir gelirden oldu. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında performans bonuslarından 16,2 milyon euro kazanma şansı olan Galatasaray, bu bonuslardan yalnızca 3.6 milyon euro elde etti. Cim-Bom, ikinci tur primi olan 9.5 milyon euroyu da kaçırdı. İkisi toplandığında 22 milyon euroluk bir kayıp ortaya çıktı.

(Milliyet)