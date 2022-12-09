Galatasaray muhabirimiz Metin Karabaş, Sarı-Kırmızılılar'ın genç oyuncularının performansını yorumladı. Yıllardır Aslan'ı yakından takip eden Karabaş şu sıralarda da Antalya kampında Cim Bom'un yanında.

İşte Metin Karabaş'ın genç futbolcular hakkındaki değerlendirmeleri:

Galatasaray'ın geleceği olarak görülen Emin Bayram, Metehan Baltacı, Baran Aksaka,Hamza Akman, Ali Bülbül, Ali Yeşilyurt, Efe Akman ve Beknaz Almazbekov, İstanbul'daki hazırlık maçlarında belirli oranda süre aldı. Bu isimlerin sahada oldukları sürece sınıfı geçtiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Fakat içlerinden birkaç ismin ligin kalan kısmında çok daha fazla forma şansı bulması sürpriz olmayacak.





İlgili Haberler Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz: Kendimi daha da geliştireceğim





Baran Aksaka (Orta saha)

Kendi yaş grubunun en iyilerinden olan Baran adeta bir yıldız gibi parlıyor. 19 yaşındaki oyuncu özellikle Villarreal maçındaki futbolu ile hayranlık uyandırdı. Oyun bilgisi, özgüveni, tekniği ile takımın en iyisiydi. Bu performansın tesadüf olmadığını baştan söylemek gerekir. Okan Buruk’un gelişimini yakından takip ettiği genç oyuncu, idmanların da en çalışkan isimlerinden. Ön liberoda aldığı görevi eksiksiz yerine getiren Baran, 10 numara pozisyonunda da birçok maçta çok iyi işler yaptı. Öyle görünüyor ki yıllardır 6, 8 ve 10 numarada yerli arayan Galatasaray, aradığını Florya’da buldu.

Emin Bayram (Stoper)

Geçtiğimiz sezonu Boluspor’da kiralık geçiren Emin gelişimini hızlı bir şekilde sürdürüyor. Bu sezon ligde süre aldığı dakikalarda da başarılı bir performans ortaya koyan 19 yaşındaki oyuncu ‘göreve her zaman hazırım’ mesajını verdi.

Metehan Baltacı (Stoper)

Okan Buruk’un çok şey beklediği isimlerden biri. Hazırlık maçlarında çok soğukkanlıydı. Temaslı oyunu ve düzgün tekniği ile dikkat çeken genç stoper fizik kalitesiyle de sınıfı geçti.

İlgili Haberler Burak Yılmaz'dan Galatasaray itirafı





Efe Akman (Orta saha)

Galatasaray camiasının ve taraftarlarının sabırsızlıkla beklediği Efe Akman iki hazırlık maçında da az süre alsa da bu karşılaşmalar onun için büyük tecrübe oluyor. Yeteneklerini geliştirmek adına önemli bir fırsat yakalayan Efe önümüzdeki yıllarda adından çok söz ettirecektir.

Beknaz Almazbekov (Orta saha)

Güçlü fiziği ve sürati ile beğeni toplayan Beknaz, 17 yaşına rağmen son derece olgun bir oyun ortaya koyuyor. Sol kanat alternatiflerinden biri olması için biraz daha zamana ihtiyacı olsa da gelişimi ile dikkat çekiyor.



