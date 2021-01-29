Devre arasında orta sahaya da takviye yapmayı düşünen Galatasaray, Portekizli Gedson Fernandes’in transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın bonservisi Benfica’da olan, şu anda Premier Lig ekibi Tottenham’ın kadrosunda yer alan 22 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaştığı kaydedildi. Tottenham’da ligde 3 maçta kadroya alınan ancak hiçbirinde oyuna girmeyen oyuncu için Benfica ile temasların sürdüğü bildirildi.

Torino da istiyor

Mevcut değeri 13.5 milyon Euro olarak gösterilen, ancak İngiltere’ye giderken satın alma opsiyonu 60 milyon Euro olarak belirlenen 22 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Genç oyuncu 5 ay sonra boşa çıkacak ama Sarı-Kırmızılılar, Gedson Fernandes’i devre arasında kadroya katmak istiyor. Bu konuda da Benfica ile kıran kırana pazarlık yapılıyor. İtalya Serie A ekibi Torino’nun da tarnfser etmek istediği Portekizli oyuncu, Benfica ile anlaşma sağlanırsa sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray’a katılacak.