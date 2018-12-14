Galatasaray, ara transfer döneminde bazı oyuncularını elden çıkarıp gelecek parayla eksik bölgelere takviye yapmayı planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Lig ve Avrupa'da alınan peş peşe kötü sonuçlar futbolcuların piyasa değerini de düşürdü. Ara transfere çok az bir zaman kalırken şu ana kadar sarı-kırmızılı kulübe yazılı ve resmi hiçbir teklifin gelmediği ortaya çıktı. Suudi ekibi Al-Hilal'in Maicon'dan vazgeçtiği biliniyor. Rodrigues, Feghouli ve Belhanda'yı beklentilerin aksine isteyen olmadı.

(Sabah)