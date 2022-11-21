Galatasaray’ın forvet için hedefi!

Galatasaray 'da sezon başında Benfica'dan transfer edilen Haris Seferovic beklentilerin altında kaldı. İsviçreli golcü sezon başında 11'de şans bulmasına rağmen istenilen performansı yansıtamadı. Sarı-Kırmızılı yönetim Dünya Kupası sonrası için çalışmalarını şimdiden sürdürüyor. Hedefte Premier Lig'de forma giyen bir golcü isim var.









SÜPER LİG'DE GOLÜ YOK!

Haris Seferovic Süper Lig'de 8 karşılaşmada toplam 372 dakika süre aldı ancak golle tanışamadı. Sezon başında Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve Trabzonsopr maçlarına 11'de başlayan deneyimli golcü daha sonraki dönemde kötü performansı nedeniyle formasını kaybetti. Seferovic Gaziantep FK, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Alanyaspor maçlarına sonradan dahil oldu.





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TÜRKİYE KUPASI'NDA İKİ GOL

Spor Toto Süper Lig maçlarında beklentilerin altında kalan Seferovic Türkiye Kupası'nda kazanılan Kastamonuspor ve Ofspor maçlarında ilk resmi gollerini attı. 7-0 kazanılan Kastamonuspor maçında bir gol atan İsviçreli golcü ayrrıca 2-1 biten Ofspor mücadelesinde rakip fileleri havalandırdı. Deneyimli golcü bu iki karşılaşmada Gomis'le birlikte şans buldu.





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25 MAÇTA OYNARSA OPSİYON VAR

Galatasaray yönetimi toplam 10 maçta süre alan ve sezon sonuna kadar 25 maça 11'de başlarsa opsiyonu devreye girecek oyuncuyla devam etmeye sıcak bakmıyor. Galatasaray'dan 2.3 milyon Euro maaş alan tecrübeli golcü için ayrına 1 milyon Euro kiralama bedeli ödenmişti. Galatasaray oyuncunun bonservisini almak isterse 2.5 milyon Euro daha ödeyecek.

DÜNYA KUPASI'NDA ŞANS BULACAK

Haris Seferovic İsviçre Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası'nda boy gösterecek. 30 yaşındaki forvet oyuncusu Dünya Kupası'nda Brezilya, Kamerun ve Sırbistan'ın yer aldığı G Grubu'nda mücadele edecek. İsviçre ilk maçında 24 Kasım Perşembe günü Kamerun'la karşılaşacak. Ardından Brezilya ve Sırbistan mücadelelerine çıkacaklar.





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"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

GS TV'ye konuşan Bosna Hersek asıllı İsviçreli golcü, "Herkesin gidebildiği bir yer değil. Ülkemi temsil edeceğim için mutluyum. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım, takımım da yapacaktır. Umarım geleceğimiz en yüksek noktaya da geleceğiz.Garip bir şey olacak, biraz farklı olacak. Çünkü normalde sezon sonundan başlayan bir şeydi, şimdi bizim buna adapte olmamız lazım. Başka bir şansımız yok tabii ki. Güzel bir ülkede, güzel havanın olduğu bir ülkede olacak, bizim de adapte olmamız lazım. Mücadele edeceğiz." dedi.

BENFICA TEKNİK DİREKTÖRÜ KONUŞTU

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, İsviçreli golcünün geri dönüşü hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. "Haris Seferovic konusunda bir bilgim yok. Bunu ilk kez duyuyorum. Galatasaray'a yaz aylarında kiralık gitti ve sezonu orada tamamlayacağı en başından belliydi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

PREMIER LİG'DEN GOLCÜ!

Hürriyet'in haberine göre; Ocak ayında Haris Seferovic ile yollarını ayırıp yerli bir golcü transferi yapmak isteyen Galatasaray’ın ilk hedefi Deniz Undav. 8+3 kuralını da dikkate alarak Seferovic ile vedalaştıktan sonra Türk pasaportu olan bir golcü almak adına çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Brighton’lı isme talip oldu. Premier Lig ekibinde fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki golcüyü bonservisi ya da kiralama formülü ile kadrosuna katmak adına harekete geçildi.

BU SEZON 172 DAKİKA OYNADI

Brighton Hove Albion’ın tavrı ve talepleri transferin şekline de yön verecek. Sezonun ilk bölümünde Premier Lig’de 8 maçta şans bulsa da Deniz sadece 94 dakika sahada kaldı. 1 gol attığı İngiltere Federasyon Kupası’nda 2 maçta sadece 78 dakika süre alabilen Deniz Undav 10 maçta toplamda 172 dakika şans bulabildi. Brighton’da forma giyemeyen Deniz’i, Galatasaray kadrosuna katmak isterken İngilizlerin de ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

40 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Geçen yıl Belçika ekibi Union Saint-Gilloise kiralanan 26 yaşındaki santrfor dikkat çeken performansa imza atmıştı. Deniz Undav, 25 golle ligin kralı olurken Belçika ekibinde çıktığı 41 maçta 27 gol ve 13 asistle 40 gole direkt katkıda bulunmuştu. Geçen yıl sergilediği performans üzerine Brighton oyuncusuna kadrosuna tutmuştu. 2026 yılına kadar Brighton ile kontratı olan golcüyü Galatasaray kadrosuna katıp yerli santrfor açığını kapatmak istiyor.